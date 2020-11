Dos podis del Women Trial Team

El Women Trial Team ha participat aquest cap de setmana en la darrera prova del Campionat d’Espanya que s’ha celebrat a Cal Rosal, a la comarca del Berguedà. En aquesta prova han participat tres de les cinc integrants de l’equip: Maria Font, Alèxia Lladó i Laia Pi. Lladó ha obtingut una tercera posició en Femines TR3. Font que aquest any s’ha estrenat al Campionat d’Espanya ha aconseguit un quart lloc. En TR2 ha competit Laia Pi que ha quedat en primera posició.



Per a Lladó, el d'aquest cap de setmana “ha estat un trial tècnic, he tingut molt bones sensacions, m’he sentit molt bé fent les zones, el tercer lloc que he obtingut avui m’ha pujat els ànims ja que la prova de Ripoll no la vaig acabar a causa d’una lesió”. Per a la debutant, Maria Font, “ha sigut el trial més difícil de la temporada, però tot i així estic contenta de l’evolució que he fet, l’any vinent continuaré millorant”.



Finalment, per a Laia Pi, “aquesta temporada ha estat molt ajustada, totes les participants de la meva categoria anàvem molt igualades. Les zones d'aquesta última prova no eren fàcils però tot i així he pogut fer un bon resultat i quedar en bona posició”.