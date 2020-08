Dos confinats a l'absoluta i diversos positius a la sub-21, a tres dies de partit

El SAAS ha anunciat aquest dilluns un nou ingrés a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Ja són cinc, doncs, les persones hospitalitzades per causa de la Covid-19, una de les quals segueix a la Unitat de Cures Intensives. Ja ho va avisar Govern la setmana passada, i és previst que aquest dilluns a la tarda actualitzin dades, que el nombre de contagis aniria en augment a mesura que vagin transcorrent els dies, amb la tornada de vacances i l'inici del curs escolar. En aquesta línia, dos jugadors de la selecció absoluta de futbol han quedat confinats per haver estat en contacte amb positius per coronavirus, tot i que el moment del contacte no ha quedat clar. Al mateix temps, diferents jugadors de la sub-21 també han donat positiu. Tots els afectats han quedat confinats.



Durant la setmana els dos equips van jugar un partit d’entrenament i això ha fet saltar les alarmes. Els dos casos han fet que els jugadors de l’absoluta, que estan concentrats en un hotel d’Escaldes, han hagut de ser objecte de proves PCR durant la nit. Un cop organitzat, s’ha cridat als jugadors de la sub-21 perquè també passin les proves. L’actuació mèdica ha hagut de ser ràpida, ja que la selecció té un partit de la UEFA Nations League aquesta setmana. Així doncs, hores d'ara i en espera dels resultats de la resta de proves, no és gens clara la convocatòria per al partit contra Letònia del proper 3 de setembre..