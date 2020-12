Dotze graus sota zero al Pirineu: el fred ja truca a la porta

El fred arriba sempre primer a les cotes altes del Pirineu, i les temperatures d'aquest matí a la serralada deixen ben clar que l'ambient d'hivern ja està entrant amb força. Per sobre dels 2.000 metres la majoria d'estacions del Meteocat han baixat dels -10 graus aquesta nit. A la Tosa d'Alp la mínima ha sigut de -12, una temperatura que l'hivern passat només es va produir dues vegades, el 19 i el 20 de gener. Va haver-hi, això sí, alguns altres dies molt freds al novembre i a finals de març.

Tot i que avui el sol predominarà, aquest migdia la temperatura es quedarà més curta que ahir a tot arreu. Les màximes baixaran entre 2 i 4 graus en general. A la tarda afluixarà el vent, i això permetrà que la pròxima nit sigui la més freda de la tardor fins ara.

Temperatura mínima prevista per aquest dijous

Com ja hem anat dient els últims dies el fred arriba per quedar-se. Amb petites pujades i baixades de la temperatura, la sensació d'hivern s'instal·larà tota la setmana i part de la que ve. Les glaçades s'aniran repetint cada matinada. Continuarà nevant al vessant nord del Pirineu de manera intermitent i amb una cota de neu que arribarà a baixar fins als 500 metres.

Demà serà un dia enterbolit però gairebé no plourà ni nevarà enlloc. Els núvols seran més abundants al Pirineu i al Prepirineu. Al vespre pot començar a nevar en punts de la Vall d'Aran i la Ribagorça, unes nevades que divendres al matí seran més extenses i abundants. Divendres la neu agafarà en molts pobles de la Vall d'Aran, del Pallars, de la Ribagorça, d'Andorra o fins i tot més esporàdicament de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Neu en cotes baixes i amb gruixos que en alguns casos podrien superar els 5 cm. En cotes més altes la nevada deixarà més de 20 o 30 cm en alguns punts.

Acumulacions de precipitació previstes per divendres

Fora del Pirineu més occidental les expectatives de veure neu es concentraran als Ports i en punts del Ripollès, la Garrotxa i la serra de l'Albera, on divendres a la tarda hi pot arribar a nevar amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 500 metres al nord de Catalunya i al voltant dels 1.000 al sud. El cap de setmana seguirà nevant intermitentment al vessant nord del Pirineu, però en general hi haurà més sol que núvols. És molt possible que entre dilluns i dimarts hi hagi noves nevades a la serralada, però no s'entreveuen gaires opcions de pluja o neu a la resta.