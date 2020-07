Dotzè juny més plujós des del 1950

El Servei Meteorològic Nacional ha informat aquest divendres que a la central hidroelèctrica de FEDA s'han registrat quantitats superiors de pluja del que és l'habitual durant el mes de juny. De fet, ha estat el 12è juny més plujós des del 1950. Per tant, "podem dir que un 16% dels mesos de juny han estat encara més plujosos que aquest des del 1950", asseguren.



Per un altre costat, la temperatura mitjana del mes de juny ha estat lleugerament inferior a la mitjana climàtica a Andorra. Les temperatures quotidianes van situar-se per sota de la mitjana climàtica durant bona part del mes, informa el servei meteorològic. Tot i això, es continua registrant l'inici d'any més càlid des del 1950, ja que la mitjana dels sis primers mesos del 2020 és la més alta dels darrers 70 anys.





Ha sigut el 12è juny més plujós des del 1950. Per tant, podem dir que un 16% dels mesos de juny han sigut encara més plujosos que aquest des del 1950 pic.twitter.com/Mat2Ae24OZ — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) July 3, 2020