Dubtes sobre l'efectivitat del vial de Sant Julià

Just en el moment en què s'havia de posar en pràctica el carril reversible a Sant Julià de Lòria per descongestionar el trànsit que es forma a l'entrada sud d'Andorra amb l'arribada de visitants, la pandèmia va fer acte de presència i ho va frenar tot. És per aquest motiu que el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha posat en dubte aquest dilluns que les actuacions que s'han dut a terme fins a la data estiguin funcionant, tot i que ha afirmat que "tant de bo sigui així".

El cònsol s'ha mostrat escèptic davant el repte que suposa aconseguir descongestionar el trànsit a la parròquia "amb el que s'ha fet fins ara", però s'ha mostrat optimista perquè els recursos destinats a aquest fi siguin suficients i "no calgui fer més despesa". Així, ha confirmat que en tot aquest temps no s'ha tornat a parlar amb el Govern sobre la situació del vial, i no serà fins a dates assenyalades com Setmana Santa o durant algun pont quan es demostrarà l'efectivitat del nou tram. Allò que vol evitar la corporació és "un caos circulatori" com el que s'ha estat vivint fins ara, i pacificar el trànsit en aquesta zona suposa un benefici tant per a la parròquia com per a tot el país.

Situació de Naturlandia

Majoral ha recordat que el nou director de Naturlandia, Xabier Ajona, té l'encàrrec de lliurar al comú durant el mes de setembre "un nou pla de reendreçament" que, entre d'altres, ha de servir per replantejar que s'ha de fer amb el parc d'animals, el tobotronc i totes les activitats que conformen l'ecoparc. Malgrat que no ha anunciat cap mesura a l'espera de rebre el pla, el cònsol ha informat que l'afluència de públic ha estat menor que l'any passat, tot i que s'han registrat uns ingressos similars. "Amb la meitat de visitants s'ha facturat el mateix que l'any passat, i això vol dir que el client gasta de mitjana el doble que el 2019", ha afirmat.

Majoral ha atribuït aquests bons números a la millora del servei i al treball que s'ha fet perquè "el client se senti a gust" i "consumeixi més el que venia consumint fins ara". La corporació creu que "les coses s'estan fent bé i per això tenim aquestes xifres", tenint en compte també el repte que està suposant la Covid-19.

Carreteres afectades de la parròquia

Per últim, pel que fa a l'estat de les carreteres de la parròquia, el cònsol ha explicat que per remodelar la carretera de la Peguera només falta fer públic el concurs per dur a terme els treballs necessaris, i ha detallat que el comú ha revisat tots els trams més afectats de la parròquia per comunicar-ho al Govern i posar en pràctica les actuacions necessàries. Així, Majoral ha ressaltat la bona entesa existent entre el comú i el COEX i ha recordat que esllavissades com la d'aquesta zona s'han produït de manera inusual a conseqüència de les fortes pluges d'aquells dies.