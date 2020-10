Dues noves defuncions per la Covid sumen 75 víctimes des de l'inici de la pandèmia

Després de dos dies sense víctimes mortals per causa del Sars-Cov-2, en les darreres 24 hores el registre ha augmentat, amb tres casos. Si dijous traspassava un padrí que estava ingressat a l'espai habilitat al Cedre, en les darreres 12 hores, entre la tarda de dijous i la matinada d'aquest divendres, un home que estava ingressat i ventilat mecànicament la Unitat de Cures Intensives i una dona que estava a la planta hospitalària eleven fins a 75 el nombre de víctimes mortals que en el moment del traspàs estaven infectats amb el coronavirus.



Després d'un inici de la setmana passada relativament tranquil, sense que hagi augmentat la pressió hospitalària, tant a planta com sobretot a la UCI, aquestes tres víctimes en les darreres 24 hores tornen a posar l'alerta sobre l'evolució de la pandèmia i les conseqüències fatals per algunes de les persones que pateixen el contagi.



Aquest mateix divendres, a les 17.30h, és previst que els responsables de Govern actualitzin l'evolució dels contagis i la situació sanitària tant al Cedre com al centre hospitalari i a les escoles.