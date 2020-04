Dues persones detingudes per violència domèstica

La policia va detenir la setmana passada un total de cinc persones. Entre aquests arrestos cal destacar els de dues persones per violència domèstica, concretament un home i una dona. Així, dijous, pels volts de les onze de la nit els agents van detenir a Sant Julià de Lòria, un home resident de 41 anys, com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit domèstic, injúries, amenaces i resistència greu als funcionaris de la policia. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una desavinença entre dues persones. Quan van arribar al lloc dels fets van comprovar que la dona presentava signes de maltractament. Quan van demanar a l'home pels fets, aquest va "reaccionar de manera desmesurada amb injúries i amenaces envers els agents interventors", assenyalen des de la policia.

Pel que fa a la dona detinguda, es tracta d'una resident de 39 anys que en una desavinença de parella, hauria agredit l'home. Quan els agents la van interpel·lar pels fets ocorreguts va reaccionar, també, "de manera desproporcionada contra els agents interventors".

Una altra detenció va tenir lloc dissabte als volts de les quatre de la tarda a Andorra la Vella i va ser la d'un home resident de 18 anys, com a presumpte autor de danys contra el patrimoni i contra la funció pública. La policia havia estat requerida a un quart d'una de la matinada en un domicili particular de la capital on s'observaven danys materials al mobiliari del domicili. Els agents van poder comprovar que es podria tractar d’una desavinença de parella, motiu pel qual se li va facilitar un altre domicili momentani a l'home. A les quatre de la tarda, però, van tornar a ser requerits per la dona que manifestava haver estat objecte d’una estrebada de la bossa de mà per part de l’home. L'home, que es trobava al lloc dels fets, va fer cas omís a les indicacions dels agents i va fugir corrent. Posteriorment i amb ajuda d’un altra patrulla, va ser interceptat i detingut.

La policia també ha informat la detenció, dilluns passat, al Pas de la Casa, d'un home resident de 54 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la seguretat col·lectiva. Els agents havien estat requerits en un domicili particular del poble encampadà ja que en el decurs d’una discussió entre el detingut -arrendador de l’habitatge- i la llogatera, aquest l’hauria amenaçat esgrimint un ganivet.

A l'últim, la policia va detenir dijous un home resident de 26 anys, amb una taxa d'1,27 grams d'alcohol per litre de sang arran d'un accident amb danys.