Dues noves morts eleven a 31 les defuncions per coronavirus

El ministre de Salut, Joan Matínez Benazet, juntament amb la cap d'àrea de Prevenció de la Salut, Rosa Vidal, ha comparegut en roda de premsa per donar a conèixer les últimes novetats referents a l'evolució de la Covid-19 a Andorra. El ministre ha anunciat la defunció de dues persones més, un fet que ha provocat que el nombre de defuncions al Principat per la malaltia s'elevi a trenta-una. En aquest cas, les víctimes han estat una persona de més de 80 anys que estava a planta i una de més de 70 anys que es trobava a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica.

Pel que fa al nombre de casos detectats fins ara, es comptabilitzen en 659, dels quals 468 són de caràcter actiu. D'entre tots ells, seixanta-quatre formen part del personal sanitari i catorze dels cossos especials. Pel que fa a les dades de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, disset pacients es troben a l'UCI i catorze requereixen ventilació mecànica.

Vidal ha mostrat una gràfica exposant l'evolució que fins ara està prenent el virus. En aquest sentit, ha explicat que l'evolució de la corba tendeix a una estabilització, ja que tal com ha subratllat, cada cop es detecten menys casos nous i es duen a terme més curacions. Pel que fa a la incidència acumulada, Vidal ha recalcat que és "alta", tot i que cal tenir en compte que "Andorra és un país molt petit on la gent es mou d'un lloc a un altre de forma habitual", per la qual cosa "és una dada normal". Quant a casos per sexes i edats, hi ha més casos confirmats en la franja de població més alta. Així, en el cas dels homes, la franja amb més casos és entre 55 i 59 anys i, en el cas de les dones, entre 45 i 49 anys.

Tal com ha explicat el ministre, Andorra és un país que rep més de vuit milions de visitants, per la qual cosa l'impacte de la pandèmia ha estat molt important, sobretot en els inicis del brot. D'altra banda, ha assegurat que les decisions que s'han pres des del Govern han fet que la corba epidemiològica "es comporti de manera correcta". Benazet ha assenyalat que l' índex de letalitat de la malaltia es troba al voltant del 4%, molt lluny de països com Espanya, Itàlia o el Regne Unit, els quals superen en alguns casos el 10%.