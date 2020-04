Dues noves víctimes eleven el nombre de morts a 25

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dijous en roda de premsa per donar a conèixer les dades sobre l'evolució de la Covid-19. El ministre, com en els darrers dies, ha lamentat que s'han produït dues víctimes mortals més per la malaltia, un fet que ha elevat el nombre de morts a Andorra a vint-i-cinc.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, el ministre ha anunciat que s'han comptabilitzat 583 casos, dels quals 500 són de caràcter actiu. De tots ells, noranta formen part del personal sanitari i disset dels cossos especials. Pel que fa a les dades hospitalàries, a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha quaranta-set positius, dels quals quinze es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i dotze requereixen ventilació mecànica. En aquest sentit, el ministre ha celebrat que aquest dijous sigui el cinquè dia consecutiu sense cap nou ingrés a l'UCI.