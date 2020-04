Dues noves víctimes mortals per la Covid-19

Pel que fa a les dades epidemiològiques, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha lamentat la mort de dues persones de 85 i 95 anys, procedents del Cedre i Salita respectivament. Aquest fet eleva el nombre de víctimes mortals per la malaltia a trenta-tres. A hores d'ara, hi ha 471 casos actius de coronavirus i 169 persones curades, mentre que a la Unitat de Cures Intensives (UCI) hi ha ingressades disset persones i catorze requereixen ventilació mecànica, una de les quals és una pacient de la Seu d'Urgell.