EMAP i el comú de la Massana ja tenen una quarantena de demandes d'ajuda de temporers

Tenint en compte la crida que el Govern ha fet als comuns perquè s'impliquin en l'ajuda als temporers que no poden tornar a casa seva, des del comú de la Massana han informat que durant tot aquest divendres, des del departament de recursos humans d' EMAP s'ha estat contactant amb tots els treballadors de temporada de Vallnord Pal Arinsal, siguin estrangers o nacionals, ja que es considera que tothom pot estar en una situació de vulnerabilitat, a l'haver tancat la temporada abans d'hora.



En total, hi ha 570 amb aquesta modalitat, dels quals, 250 són temporers estrangers, la majoria argentins (un centenar), seguits dels espanyols (45) i xilens (44).



De moment s'està recopilant la informació en base als formularis que recullen les necessitats dels temporers. 26 han manifestat que necessiten allotjament, mentre que hi ha 25 demandes de manutenció.



El comú de la Massana i EMAP manifesten que ajudaran a totes aquestes persones que estan en situació de necessitat. En aquests moments estan contactant amb diferents establiments hotelers, per concretar l'allotjament i esperen tenir aquest lloc el més aviat possible.