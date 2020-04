EMAP clou la temporada amb una davallada de la facturació del 15%

El tancament anticipat a conseqüència de la crisi sanitària ha fet que Vallnord-Pal Arinsal no hagi complert els objectius i s'hagi provocat un canvi general en totes les previsions. Durant aquesta temporada s'ha arribat a un total de 431.566 dies d'esquí, el que representa un 15,3% menys del seu objectiu inicial (510.000). Tot i això, la mitjana d'esquiadors per dia ha crescut un 19%, la qual cosa demostra una tendència en millora d'ocupació. EMAP tanca amb una facturació negativa del 15% i una despesa mitjana per client del 3,2%.

Pel que fa a la venda de forfets, s'ha obtingut un resultat final negatiu del 9% envers la temporada passada. El 50% de les vendes provenen de turoperadors, el 42% de caixes i el 8% de la web. La restauració també ha notat una caiguda en la facturació del 13% a causa del tancament anticipat. Pel que fa a la venda en línia, tot i no haver finalitzat la temporada amb els dies previstos, Pal Arinsal ha tancat amb unes "xifres rècord", ja que el nombre de reserves en línia ha incrementat en un 34,19%.

En el sector dels turoperadors, l'inici de temporada ja marcava canvis a causa de la fallida d'un important turoperador del mercat anglès però, tot i això, la compensació amb altres entitats han fet possible l'estabilització dels mercats. Així doncs, aquest any, s'ha seguit rebent principalment esquiadors procedents d'Espanya (37%) i del Regne Unit (30%). Pel que fa al mercat rus, augmenta dos punts envers la temporada passada (5,22%) i, finalment, el mercat francès (5,6%) i portuguès (4,6%) s'inclouen també com a mercats amb més presència al domini.

Pel que fa als clients directes, Espanya es col·loca en el principal client amb un 83,9%, Andorra en segona posició amb un 5,1%, França en tercera posició amb un 3,2% i, finalment, els mercats del Regne Unit (2,6%) i Portugal (1,2%).