Economia detecta problemes d'aforament només en l'1,3% del transport públic

Només un 1,31% dels trajectes diaris han tingut problemes d'aforament. Aquesta és la conclusió de les inspeccions fetes al servei de transport públic entre el 14 i el 18 de setembre. Així ho transmet el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a preguntes del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López.

Segons les respostes que surten publicades aquest divendres al butlletí del Consell General, a banda dels controls rutinaris que es duen a terme al llarg de tot l’any, aquest mes de setembre s’han reforçat els controls per verificar els aforaments i si calia incrementar el servei, unes inspeccions que es van dur a terme en les dates abans esmentades. El que es volia, especialmenet, era comprovar quins conflictes hi havia en les entrades i sortides dels centres escolars, la qual cosa va donar com a resultat problemes en l’1,31% del total dels serveis realitzats. De fet, Gallardo concreta en la seva resposta que es van comrpovar problemes de capacitat al Bus Exprés entre les 7.30 i les 8.10 hores i de les 15.30 a les 17.10 hores; a l’L1 entre les 7.15 i les 8 hores; a l’L4 entre les 7.25 i les 8.10 hores i a l’L6 en el servei en sentit nord de les 7.40 hores i entre les 17 i les 18 hores.

Arran de les necessitats detectades, continua el ministre en les seves respostes, s’han reforçat els serveis a totes les línies. Concretament s’ha posat un servei més a Encamp, el Pas de la Casa, Ordino i Arinsal en diferents horaris. A més, l’L6 ha vist augmentada la seva freqüència de pas de 20 a 15 minuts entre les 16 i les 18 hores en sentit pujada i de les 16.30 a les 18.30 en sentit baixada de dilluns a divendres. Pel que fa a l’L1 s’ha ampliat la freqüència a deu minuts entre les 7.30 i les 10 hores i s’han afegit dues freqüències més en sentit Sant Julià-Andorra la Vella entre les 7.30 i les 8.20 hores. Pel que fa el Bus Exprés, s’ha ampliat amb un vehicle de més que fa el recorregut entre el Prat Nou fins a l’institut de batxillerat de la Margineda.

Gallardo manifesta que es “continua vigilant el bon funcionament del servei de transport públic” i afegeix que es duran a terme “les adaptacions necessàries per tal de donar una resposta als usuaris del servei”.