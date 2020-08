Edificis més sostenibles gràcies a la Litecc

La Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic ( Litecc) preveia que des de l'1 de gener tots els immobles de nova construcció tinguin un consum d'energia gairebé nul. Això fa que cada vegada s'avanci en un tipus d'" edificis més sostenibles" i eficients. Un exemple és una casa unifamiliar que s'està construint a Engolasters i que responsables del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat han visitat aquest divendres al matí. Durant la visita, el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha posat en relleu que "el sector s'està implicant i els constructors tenen també una implicació molt forta" en avançar cap a la transició a aquesta construcció més sostenible.

De fet, Rossell ha recordat que es va treballar amb els col·legis professionals, com arquitectes i enginyers, i amb el sector i fins i tot es va elaborar una guia per facilitar aquest canvi. En aquest sentit, ha manifestat que aspectes com la llei i els reglaments, els nous materials, "tot afavoreix" aquest tipus de construcció més sostenible i eficient des del punt de vista energètic. A més, ha destacat el fet que fins i tot els costos de construcció poden arribar a ser inferiors, ja que l'execució és "més ràpida". També ha destacat el fet que no es perdi habitabilitat.

En el cas de la casa unifamiliar que s'està construint a Engolasters, un cop preparat el terreny, en una setmana es van tenir fets els exteriors i els industrials van poder començar a fer els interiors. L'arquitecte del projecte, Toni Riberaygua, ha explicat que juntament amb els industrials de Dome Haus van fer una base de formigó per adaptar el terreny i es va excavar per fer el pàrquing, un cop van tenir aquesta subestructura s'ha fet servir un sistema prefabricat que és "com una caixa estanc" amb la qual s'aconsegueix que "tota la part calefactada sigui com una caixa estanc en si mateixa i un comportament energètic òptim". Es fan servir materials naturals com fusta o llana i l'exterior serà de pedra i fusta, i pissarra a la teulada. L'estalvi energètic "serà molt significatiu" i fins i tot, ha comentat Riberaygua, s'han plantejat que no hi hagi calefacció, ja que la casa està construïda de tal manera que es mantingui la calor a l'hivern i l'aire fred a l'estiu. "No és tan important com generem la calor sinó com la mantenim", ha destacat l'arquitecte, afegint que el gruix de l'aïllament manté aquesta calor. "L'estalvi energètic i econòmic serà molt important", ha subratllat, concretant que a més tindrà plaques fotovoltaiques per produir energia. Riberaygua ha explicat que altres arquitectes al país ja treballen en construccions similars i considera que és molt positiu que "es tendeixi" cap a aquest tipus de construcció.