Eduació prepara els docents per a aules virtuals

El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha iniciat les formacions programades per als docents dels tres sistemes educatius per tal d’ampliar els seus coneixements en les eines digitals de gestió d’aules virtuals i suport a les tasques pedagògiques a distància. El contingut d’aquests cursos se centra especialment en plataformes com 'Google Classroom', que permeten la gestió de grups de manera telemàtica i centralitza l’intercanvi d’informació o comunicació entre famílies, alumnes i docents.



Així, cal recordar que tot l’alumnat i el personal docent del país disposa d’una identitat digital pròpia, a la qual s’associen serveis de correu i d’accés a aquesta plataforma, entre altres. Un servei que el ministeri ofereix des del 2015 a tots els centres educatius del país.



Tal com ja va avançar la titular de la cartera, Ester Vilarrubla, l’emergència sanitària provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2 ha posat en relleu la necessitat d’utilitzar eines com aquesta per tal que els alumnes poguessin mantenir l’activitat acadèmica des de les seves llars. En aquest sentit, s’han previst formacions gratuïtes en dues rondes durant els mesos de juliol i setembre. Ambdues inclouen la modalitat presencial i virtual i han tingut una molt bona rebuda, ja que s’han hagut d’ampliar dates per donar resposta als més de 300 inscrits.



Els cursos formen part de l’oferta extraordinària creada pel ministeri, que també inclourà formacions per a les famílies en el mateix àmbit. En aquest cas, es dividiran en tres modalitats en funció dels coneixements previs. Les inscripcions estaran disponibles a partir de l’1 de setembre al web www.cfa.educand.ad.