Educació confirma l’inici del curs a Andorra el 9 de setembre

En espera de la concreció de les incerteses que envolten el retorn a les aules, que l’ ARA ha anat explicant aquests dies, i que la ministra d’Educació i Ensenyament Superior explicarà en part aquest proper dilluns, Govern ha difós aquest dijous la confirmació que el curs, per a maternal i primera ensenyança, començarà en la data que estava previst, el 9 de setembre. També com ja s’havia informat, cinc dies després, el 14 de setembre, s’iniciaran les classes de segona ensenyança, batxillerat, formació professional i les universitàries.



Govern també explica que la setmana vinent, les famílies i el personal docent i no docent rebrà informació sobre el procediment i les dares de cribatge que es duran a terme a principi de setembre. Tal com ja va explicar aquest dimecres el ministre portaveu, Èric Jover, dilluns durant la roda de premsa, la titular d’Ensenyament, Ester Vilarrubla, donarà més detalls sobre com i quan serà aquest cribatge massiu a la comunitat educativa.





I mentre a Andorra haurà d’esperar a dilluns per començar a dissipar els dubtes que envolten la tornada a les aules, a Catalunya ha parlat aquest dimecres el conseller d’Educació, Josep Bargalló, per explicar que “fer una solució única per a tot el sistema educatiu seria un error” i que “cal anar municipi a municipi i barri a barri”.



El conseller, que ha garantit que l'inici del curs serà el 14 de setembre i que els centres tindran "aparells per prendre la temperatura, mascaretes i material per a la desinfecció", ha comentat que el que el preocupa és "la situació de pandèmia en cada territori". "El curs vinent no serà un curs normal. El que em fa por és com aconseguir aplicar una normalitat dins d'aquesta anormalitat", ha apuntat. Bargalló ha recordat que a finals de juny el ministeri d'Educació i el de Salut van emetre un document conjunt i que llavors "tothom va dir que teníem unes realitats molt diferents de sistema de salut i d'evolució de pandèmia".



Bargalló ha assegurat que si l'evolució de la pandèmia es manté com fins ara el curs escolar començarà en alguns territoris amb mascareta. "Si evolucionem com ho estem fent haurem de començar amb mascareta, si més no en alguns territoris", ha apuntat.