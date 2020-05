Eliminades les franges horàries per sortir al carrer a partir de divendres

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat aquest dilluns un relaxament intern en les mesures de desconfinament a partir d'aquest divendres, "tan bon punt hagi acabat el cribratge poblacional". Així doncs, no hi haurà franges horàries per fer activitats esportives i de lleure, incloses aquelles que estaven adreçades a la gent gran i als més vulnerables. Per a aquest col·lectiu, el Govern està treballant amb tots els comuns perquè "hi pugui haver espais o zones específiques" per a ells, com poden ser els parcs, i que es desinfectin amb regularitat. "Tot i que s'han de seguir evitant activitats amb molta concurrència de persones, es deixa sense efecte la recomanació que les persones no s'agrupin entre elles", ha indicat Espot.

Aquesta sortida al carrer provocarà que tampoc hi hagi un límit determinat de persones que poden reunir-se, però Espot ha apel·lat "al sentit comú dels ciutadans". A més, i malgrat que l'executiu sempre ha defensat la franja horària adreçada a la gent gran, el cap de Govern ha recordat que el que estan prenent són "decisions dinàmiques" i, darrerament, "s'ha considerat que -mantenir aquesta franja- potser no era la millor opció", per la qual cosa s'ha apostat per reservar espais concrets en cada parròquia on hi hagi, per exemple, bancs exclusius per a aquest col·lectiu.

Espot ha assegurat que el fet de seguir sense permetre activitats que concentrin una gran quantitat de persones fa que "el risc no sigui tan excessiu". Tot i això, el que va agafant cada vegada més força és l'obligatorietat de dur la mascareta: "El Govern encara no ha pres una decisió al respecte però s'està plantejant seriosament convertir en obligatori l'ús de la mascareta, particularment als espais públics", ha indicat. Amb aquesta mesura "volem evitar rebrots i que les fases -de desconfinament- puguin anar de l'una a l'altra amb normalitat". Es tracta, per tant, d'una decisió que es prendrà durant la sessió de consell de ministres d'aquest dimecres i que "possiblement tirarem endavant".