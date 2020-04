Després de l'entrevista en una televisió argentina d'una jove que posava en dubte el tracte que els ciutadans del seu país rebien a Andorra, han estat moltes les mostres de rebuig a les seves paraules i també els exemples de persones que no només agraeixen el suport de les autoritats i la ciutadania del país sinó que també han volgut aportar el seu gra de sorra per ajudar Andorra en aquesta crisi. És el cas del Franco, un temporer que està al país a l'espera de poder tornar a l'Argentina i que no ha dubtat en fer-se voluntari de la Creu Roja Andorrana, prestant ajuda a les persones grans tal com es fa ressò el diari ANBariloche.

"A tots ens toca perdre en aquesta situació, a alguns més i a d'altres menys i si hi ha hagut un factor que ha ajudat moltíssim a que aquesta no sigui una situació per quedar-nos al carrer ha estat el Govern d'Andorra", explica en aquest article, on detalla que ha estat allotjat en un apartohotel que estava buit. Fa un parell de setmanes, continua el seu relat, es va assabentar que hi havia en marxa el programa de voluntariat de la Creu Roja i "no va dubtar" en inscriure-s'hi.

Inicialment va col·laborar fent ajudes esporàdiques com portar la compra a gent que no pot sortir de casa però la setmana passada, explica en el mateix article, va començar a treballar en una residència de la gent gran. "Estic lluny de casa i vull tornar però em prenc això com una manera de tornar-li a Andorra tot el que està fent per nosaltres", subratlla.

El jove explica que hi ha "molts propietaris" que han aplicat descomptes en els lloguers als temporers i també destaca l'ajuda que estan donant els comuns. I sobre el retorn al seu país, opina que potser és ara millor que es quedin a Andorra fins que arribi el millor moment per poder viatjar.