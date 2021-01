Emblanquinada uniforme a tot el país

Tal com es preveia, la borrasca Filomena ja ha arribat a Andorra. Així, segons informa el Servei Meteorològic, la nevada ha afectat de manera uniforme a tot el país, arribant a totes les cotes. Fins a les 7 hores, s'han registrat gruixos de fins a sis centímetres a Sorteny, vuit a Perafita, i set a Caborreu, Fontverd i Setúria. S'espera que continuïn les nevades febles fins al migdia, amb la cota de neu que pujarà als 1.200 metres.

Posteriorment, el cel es mantindrà cobert i, a partir del vespre, tornarà la neu, també de manera feble, que sumarà entre un i tres centímetres de neu nova als fons de valls, cinc centímetres per sobre de 1.200 metres, set per sobre de 1.800, i deu als cims més alts.

La nevada ha afectat de manera uniforme a tot el país, i també ha arribat a totes les cotes 🏔️.

Alguns dels gruixos📏 registrats fins les 7 hores locals són:

Sorteny: 6cm

Perafita: 8cm

Caborreu: 7cm

Fontverd: 7cm

Seturia: 7cm



Pel que fa a les temperatures per a la jornada d'aquest dissabte, es preveuen 4 graus a Andorra la Vella, 3 a 1.500 metres i -4 al Pas de la Casa. En aquest sentit, la isoterma zero graus se situarà a 1.400 metres al migdia.

Davant d'aquesta situació, el Servei de Mobilitat demana a la ciutadania precaució al volant i utilitzar els equipaments obligatoris. A més, es recomana consultar l'estat de les carreteres abans d'iniciar un viatge i sortir només si és imprescindible. En aquests moments, són obligatoris els equipaments especials a partir de la Massana i també a partir de Soldeu i cal circular a una velocitat que no superi els 60 quilòmetres per hora. També hi ha restriccions per als vehicles de més de 19 tones a l'RN22 d'accés a França.