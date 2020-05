Emotiu retrobament d'infants i professors en la reobertura de l'escola bressol Conxita Mora

Abraçades entre alumnes i professors, nervis i alguna llàgrima, i sobretot moltes ganes de trobar-se amb els amics, en la reobertura l'escola bressol Conxita Mora Jordana. Des d'aquest dilluns el centre comunal ofereix als pares la possibilitat de deixar els seus infants de les 9 a les 17 hores, coincidint amb la posada en funcionament de noves activitats econòmiques fixades pel Govern. El comú d'Andorra la Vella ha unificat el servei a l'escola ubicada als Serradells en un horari reduit i manté tancada l'escola bressol de Santa Coloma. En total, dels 76 infants matriculats, menys del 30% han sol·licitat poder tornar a l'escola, al voltant d'una vintena de nens i nenes.

Sota l'atenta mirada de la cònsol major, Conxita Marsol, del cònsol menor, David Astrié, i del conseller d'Esports i de Joventut, Alain Cabanes, pares i fills han arribat de manera esglaonada a les instal·lacions i han esperat el seu torn per ser atesos. Abans d'entrar a l'escola, els professors prenien la temperatura als més petits i s'asseguraven que a la bossa hi hagués una muda per canviar-los abans d'ingressar a l'àrea comuna de jocs. Aquesta rutina també es repeteix entre el professorat, que dissabte passat va rebre una formació específica per establir els protocols sanitaris que hauran de seguir a partir d'ara.

El comú disposa de tots els equips específics de protecció requerits per posar en marxa el servei, que s'anirà ampliant en funció de les necessitats dels progenitors.