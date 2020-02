Empleats del Punt de Trobada, molestos amb la propietat

Nombrosos empleats del Punt de Trobada no amaguen el seu malestar davant l’imminent desnonament del centre comercial. Els advocats de la família Mallol, propietària dels terrenys on s’hi ubica, tenen previst demanar l’execució de la sentència aquest divendres mateix. Malgrat que els actuals explotadors del centre, la família Cachafeiro, mirarà d’estirar tant com sigui possible els efectes d’aquesta execució, fonts coneixedores del cas expliquen que serà qüestió de setmanes que hagin d’ abandonar l’edifici i hagin de fer efectiva, via saig, una indemnització al voltant dels 6 milions d’euros als Mallol en concepte de lloguers endarrerits i altres costos.



Pel que fa a la indemnització que els toca percebre als empleats, diversos treballadors consultats per l’ARA Andorra han explicat que “ningú ens ha informat de les condicions ”. Afegeixen que “ni tan sols sabem si ens indemnitzaran” d’acord amb els drets adquirits en funció dels anys treballats en el centre. Aquesta incertesa ha fet aflorar el malestar d’alguns empleats amb la propietat. Cal recordar que el col·lectiu de treballadors s’ha organitzat i ha contractat l’assessorament d’un advocat per defensar els seus drets.



Mentre, fonts properes a Pyrénées, el futur operador del Punt de Trobada, reiteren la voluntat de contractar el gruix de l’actual plantilla ja que el funcionament del nou centre comercial que s’hi farà requerirà al voltant de 500 empleats, mig centenar més dels que hi ha actualment. De fet, Pyrénées fa diverses setmanes que ha començat a parlar amb treballadors per analitzar la qualificació i experiència de cadascun d’ells i orientar-los en el que serà el seu nou lloc de treball un cop es resolgui el desnonament de l’edifici.