Encamp amplia l'horari del cementiri per Tots Sants

Com a mesura per evitar aglomeracions i prevenir així l'augment de contagis durant el dia de Tots Sants, el comú d'Encamp ha decidit ampliar l'horari de visites al cementiri des d'aquest dilluns i fins al pròxim 2 de novembre. D'aquesta manera, l'horari de visites serà de les 9 fins a les 21 hores de manera ininterrompuda. A més, des de la corporació s'assenyala que serà obligatori l'ús de la mascareta i es demana reduir al màxim possible el temps de la visita fins al màxim d'una hora. Tanmateix, caldrà evitar que els visitants s'apropin al cementiri en grups majors a cinc persones i s'haurà de mantenir la distància de seguretat.

D'altra banda, el comú ha informat que s'han col·locat diferents cartells informatius en diversos punts de la parròquia per recordar les mesures de seguretat a seguir. Durant els darrers dies s'han reforçat les tasques de neteja i desinfecció de tots els espais, i es disposarà de gel hidroalcohòlic en tot el recinte. Per últim, la corporació demana que es panifiquin les visites abans i després del dia 1 de novembre, ja que els agents de circulació comunals controlaran l'aforament màxim dins del cementiri per evitar aglomeracions.