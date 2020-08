Encamp és blaugrana

Com a casa, enlloc. I després d'una dècada fent pretemporades a Encamp, el Barça d'handbol ja sent la parròquia com la seva llar de concentració estiuenca. Fins divendres els homes de Xavi Pascual s'entrenaran al complex esportiu encampadà després de cinc mesos sense poder jugar. Aquest dimarts al matí, l'FC Barcelona ha fet una sessió oberta a la premsa i posteriorment s'ha reunit amb la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, a la casa comuna per fer la tradicional foto de família amb els jugadors i fer-li entrega d'una samarreta i una pilota signada per tots els jugadors.

En la roda de premsa posterior, Mas ha agraït la confiança que una vegada més el club ha dipositat en la parròquia i considera que la seva aposta "és un bon reconeixement i un al·licient per seguir treballant perquè Encamp esdevingui un referent del turisme esportiu". En aquest sentit, ha destacat que, si no hagués estat per la pandèmia, fins a 43 equips haguessin fet estades de pretemporada els pròxims mesos. Per la seva banda, l'entrenador del Barça d'handbol, Xavi Pascual, ha recalcat que tant a les instal·lacions com a l'hotel encampadà se senten "molt segurs" i juntament amb el directiu del FCB, Jordi Argemí, consideren el tracte "excepcional".

El capità Raul Entrerríos, que també ha volgut dirigir-se a la premsa, ha admès que "aquesta temporada serà complexa" pel poc temps que s'han pogut preparar per a la 'final four' de la Champions League, però ha posat èmfasi en el fet que "és molt gratificant tornar a estar amb els companys després de tant de temps entrenant cadascú per la seva banda".

El conjunt blaugrana va arribar diumenge al Principat i s'allotja a l'hotel Guillem, a tocar del centre on realitza les sessions físiques. Encamp acull per onzè any consecutiu l'estada esportiva de pretemporada de l'FC Barcelona en la secció d'handbol. Les bones instal·lacions poliesportives de la vila, el clima de muntanya i el control sobre la pandèmia que duu a terme el país, fan d'Andorra el lloc ideal per fer els primers esforços de la temporada. L'equip es va reunir per primera vegada el 31 de juliol per a passar tant les revisions mèdiques com les proves físiques i va iniciar els entrenaments el dia 3.

Aquesta no serà l'única secció blaugrana que farà la pretemporada a Encamp. Un cop marxi la d'handbol, arriba la secció d'hoquei patins del 16 al 22 d'agost i després ho farà la de bàsquet, del 24 al 31 d'agost.