Encamp, escollida com a millor vila europea de l'esport

Encamp ha estat guardonada com a millor vila europea de l'esport entre les vuit ciutats de menys de 25.000 habitats que enguany ostentaven el títol atorgat per ACES Europa, l'associació sense ànim de lucre ubicada a Brussel·les que anualment reconeix la tasca de les ciutats per potenciar l'esport. Dijous a la tarda el president d'ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, va fer arribar una carta al comú d'Encamp comunicant el resultat, després de l'avaluació realitzada per part de la universitat eslovaca de Kosice, l'encarregada d'analitzar els dossiers de cada candidatura. Lupattelli ha felicitat Encamp "per haver fet un extraordinari treball esforçant-se durant tot l'any, fins i tot amb les dificultats de la Covid".

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha enviat un missatge d'agraïment a l'organització i ha volgut traslladar aquest reconeixement a "totes les entitats i associacions esportives, i a totes les persones que estimen l'esport de la parròquia d'Encamp i del Pas de la Casa, que són les veritables protagonistes d'aquest guardó". En el capítol d'agraïments ha afegit també a tots els treballadors del comú i a totes les empreses i comerços de la parròquia que han col·laborat en els esdeveniments de l'any i donen suport a l'esport de forma permanent.

"Vull felicitar a totes les persones que han contribuït a posicionar Encamp i el Pas de la Casa com una ciutat que estima l' esport, i a tothom que ha sumat per situar la parròquia com a referència internacional per estades esportives d'elit i consolidar-la com una destinació de turisme esportiu", ha dit Mas. La cònsol ha recordat que el programa, sota el lema 'Un crit per l'esport', que hi havia previst per enguany tenia activitats pensades per a tots els públics, així com esdeveniments d'esport adaptat, de foment de l'esport femení, etcètera. Algunes s'han pogut dur a terme i altres s'han hagut d'ajornar, així i tot ha volgut "agrair l'esforç realitzat per mantenir al màxim possible aquest calendari perquè ha ajudat també a afrontar la difícil situació, conseqüència de la Covid-19, ja que els esdeveniments esportius, com l'Spartan Race per exemple, han generat activitat econòmica durant un estiu complicat".

Enguany, Encamp ha acollit l'Spartan Race al centre de la vila; la primera cursa de trail amb gossos, l'OTSO Trail Dog i la segona edició de l'OTSO 25k, la cursa d'asfalt de més altura d'Europa amb el punt de sortida a Encamp i l'arribada al port d'Envalira, per citar-ne alguns dels esdeveniments esportius que s'han pogut dur a terme, amb unes mesures de prevenció per la Covid-19 molt estrictes, com per exemple la limitació de participants. Durant el confinament també es van posar en funcionament les sessions de 'fitness live', accessibles per a tothom a través d'Instagram, i un programa d'activitats a l'aire lliure durant l'estiu, a llocs singulars de la parròquia, que van cloure amb una masterclass solidària de 'cycling' a favor del fons de solidaritat contra la Covid-19.



Fins a un total de 43 esdeveniments o estades esportives estaven previstes per enguany. Malgrat la pandèmia, Encamp i el Pas de la Casa hauran acollit estades professionals dels primers equips del Barça de bàsquet, hoquei i handbol; de l'Industrias Santa Coloma de futbol sala; el MoraBanc Andorra; de la Federació Espanyola de Natació; el Club Natació Barcelona; la Federació Andorrana de Natació; la Federació Andorrana de Tenis; ciclistes de l'equip femení del Movistar Team i campus de tecnificació per a joves no professionals, com el Campus Total Habdball, el campus femení 'Her worlds, her rules', o el Campus Nike de Futbol, entre altres, que han utilitzat les instal·lacions esportives del Pas de la Casa i d'Encamp.

Les vuit ciutats amb les quals competia Encamp, com a viles europees de l'esport aquest 2020, han estat Chiusi, Egna Neumarkt, Gozzano i Montegrotto Terme d'Itàlia, Kavarna de Bulgària, Kuressaar d'Estònia i Port-de Bouc de França.