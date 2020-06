El comú d’Encamp estudia retirar els informadors sanitaris del Pas de la Casa

Mentre que la frontera del riu Runer segueix tancada per al turisme que prové d’Espanya, la de França ha recuperat la normalitat en pocs dies. Aquest és el segon cap de setmana que la frontera francoandorrana va reobrir el seu pas i si no fos per les mascaretes i algunes indicacions, res recordaria la presència de la Covid-19. En aquest sentit, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va avançar aquest divendres que estan estudiant retirar els informadors de carrer donat que ja no serien necessaris. Fins ara, aquest equip del comú recordava als turistes francesos la recomanació de dur mascareta i els ajudava amb qualsevol aspecte vinculat a la seguretat sanitària, i “si bé es mantindran fins diumenge, segurament ja no hi siguin el pròxim cap de setmana”, ha avançat Mas. El que sí seguirà, tot i que només fins a final de mes, serà el reforç policial i d’agents de circulació que vigilen al nucli urbà.

Següent objectiu: les pernoctacions

Segons la cònsol, ara estan centrats en “potenciar les nits d’hotel i a través de diferents paquets que s’han dissenyat pel departament de Turisme de la parròquia per potenciar la cultura, el Funicamp i els orris” i fer que els visitants es quedin a dormir al Pas o Encamp. Aquestes ofertes dissenyades pel comú ja han passat la comissió pertinent i les agències turístiques ja podrien començar a oferir-los a partir de dilluns vinent.