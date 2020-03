Encamp modifica l'horari d'atenció dels serveis públics

El comú d'Encamp ha acordat, per unanimitat dels seus consellers, activar a partir del dilluns 16 de març una nova fase del pla d'actuació i contingència per seguir assegurant la prestació del servei públic d'acord amb les indicacions decretades pel Govern aquest dissabte. Les mesures adoptades es centren en la reducció de l' horari d'atenció al públic dels serveis públics, es reforça l'atenció telefònica i s'apliquen accions de contingència a nivell del personal públic. En un comunicat, el comú ha explicat que també s'amplien els terminis administratius per a concursos públics i de personal i que l'activitat política continua amb mitjans telemàtics o amb presència reduïda i mantenint la distància de seguretat entre persones.

En aquest sentit, l'horari d'atenció a la ciutadania serà de les 8 a les 14 hores a les dependències de la casa comuna i circulació tant d'Encamp com del Pas de la Casa, tot i que es recomana trucar prèviament abans d'acudir-hi per tal de regular l'afluència a les instal·lacions comunals. A més, també es regularà l'ús dels ascensors i s'incrementaran les mesures d'higiene. Pel que fa a l'atenció a la gent gran o a persones dependents, el telèfon d'atenció del departament de socials es mantindrà operatiu.

D'altra banda, els efectius del personal públic s'organitzaran de manera que el 50% tingui presència física i l'altre 50% resti disponible als seus domicilis amb mesures de teletreball de forma rotativa. Per tots aquells tràmits administratius amb terminis d'execució oberts, que facin referència a concursos públics, s'allargarà el termini de presentació un mes de forma automàtica. En aquest aspecte, el comú suspèn de forma temporal els processos de selecció de personal que tenia actualment oberts.

Des del comú han indicat que els serveis bàsics com per exemples els de neteja, subministrament d'aigua potable, circulació i atenció ciutadana o aparcaments, seguiran funcionant. Tot i així, es suspèn la recollida de residus voluminosos a la via pública i es demana a la ciutadania reduir al màxim l'ús de les deixalleries. A més, al Pas de la Casa també es suspèn, a partir de dilluns, el servei intern de transport de viatgers per a la temporada d'hivern, ja que es tracta d'un servei vinculat principalment als centres educatius.

Sobre aquestes mesures, la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, ha declarat que des del comú tenen l'obligació de fer tot el possible per combatre l'expansió del coronavirus i per això "és necessari adaptar el més ràpid possible la prestació de serveis, per protegir als ciutadans i als empleats públics". Mas també ha agraït la col·laboració de la ciutadania i ha apel·lat a la responsabilitat de cada ciutadà per combatre aquesta situació excepcional. "Si de forma individual cadascú de nosaltres no actuem amb rigor, l'esforç col·lectiu i del sector públic serà insuficient", ha conclòs la cònsol major.