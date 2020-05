Encamp obrirà les escoles bressol comunals el 25 de maig

El comú d'Encamp reobrirà les dues llars d'infants comunals, Els Esquirolets d'Encamp i Els Marrecs del Pas de la Casa, a partir del dilluns 25 de maig seguint el protocol acordat entre el Govern, els comuns i els representants de les llars. Així, aquest protocol té per objectiu l'obertura ordenada i progressiva de les llars d'infants minimitzant el risc de transmissió del virus. Segons informa el comú en un comunicat, a partir del dilluns 25 s'incorporaran els majors d'un any i per cada quatre infants hi haurà dues educadores a l'aula. Quant als germans, sempre formaran part del mateix grup, compartint espai i educadores. En aquests moments està previst que s'incorporin nou infants entre les dues escoles.

Pel que fa a l'horari, a l'escola bressol d' Encamp serà de dilluns a divendres de 8 a 18 hores i a la del Pas de la Casa serà de 8:30 a 19 hores. A més, en els dos centres hi haurà servei de menjador. Tal com indiquen des del comú, a partir del 2 de juny es tornaran a revisar els horaris.

D'altra banda, des del comú s'ha facilitat equips de protecció individual per a totes les educadores de les llars, així com un protocol de neteja de la roba, les aules i material educatiu i de joc. En aquest sentit, ja s'ha realitzat una desinfecció en profunditat a les instal·lacions de les dues escoles bressol i es farà arribar a les famílies les mesures i les instruccions que caldrà seguir a partir de la reobertura. Finalment, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha volgut destacar l'esforç de tots els treballadors de les escoles bressol i ha volgut agrair a les famílies la seva col·laboració.