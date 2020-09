Encamp es paralitza amb l'arribada de l'Spartan Race

Encamp es prepara per acollir l'Spartan Race el pròxim cap de setmana i, per aquest motiu, la corporació ha informat aquest dilluns que es preveuen restriccions en la mobilitat i en l'accés als aparcaments per la celebració de la cursa. Així, els aparcaments situats al costat del Prat Gran, al Prat de l'Areny, a les zones verdes de la Palanqueta (a partir de dimecres) i a les Feixes del Funicamp, no estaran operatius des d'aquest dimarts i fins al 9 de setembre, ja que són alguns dels emplaçaments on s'ubiquen les proves de l'esdeveniment esportiu, que enguany es trasllada al centre de la vila. D'altra banda, els aparcaments del Prat de Sant Miquel, dels Arínsols, de Terres Primeres, del Complex Esportiu i del Funicamp, entre d'altres, estaran plenament operatius i, a més, s'afegirà una zona d'aparcament especial reservada als participants a l'antic càmping internacional.

A banda, els dies 4 (a partir de les 14 hores), 5 i 6 de setembre també estarà inoperatiu l'aparcament de les Pardines i restarà tallat l'accés al camí en direcció al llac d'Engolasters. Als camins dels voltants del lloc, així com al camí del Fener de l'olla, del Riu Blanc, del Confós, de la Carbonera, del Bosc Negre, de la Molina, dels Cortals, de la Roca de la Salve, dels Agols, d'Ensagents, de les Fonts del Campeà, la ruta dels orris dels Cortals, de Solans i del Tosquer, l'accés estarà limitat exclusivament als propietaris de les finques veïnes i als participants de la cursa per motius de seguretat sanitària.

Per altra banda, el Prat Gran estarà tancat al públic en general des d'aquest divendres fins al diumenge perquè serà la zona d'acollida dels participants. La resta de zones infantils de la parròquia, com el parc del Prat del Notari, el del Tirader i del Torrent estaran oberts i sense restriccions.

El carrer de la Molina serà l'única via de la parròquia que quedarà tallada a la circulació en diferents franges horàries. El divendres hi haurà restriccions de les 13 a les 16 hores, dissabte de les 6.45 a les 11 hores, i un vial fins a les 19 hores, i el diumenge de les 7.45 fins a les 15 hores.

Durant els tres dies en què s'allargarà l'esdeveniment hi haurà talls intermitents de la circulació per l'interior de la vila d'Encamp en les zones per on passarà la cursa, que principalment seran els voltants del Prat Gran i les avingudes Joan Martí i François Mitterrand. Es col·locarà una senyalització excepcional a l'entrada de la vila i els agents de circulació donaran pas als vehicles segons el desenvolupament de la cursa.

L'organització de l'Spartan Race està fent un esforç per adaptar l'esdeveniment al protocol de seguretat sanitària i és per això que es limitaran els accessos a diverses zones de la parròquia per tal d'evitar aglomeracions i minimitzar el risc de contagi. Durant aquesta setmana es farà la presentació dels detalls de l'esdeveniment.