Encamp prohibeix l'exposició de productes a les voreres

El comú d'Encamp prohibeix l' exposició de productes a la via pública per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus. Aquesta mesura, amb caràcter temporal i com a mesura excepcional, pretén assegurar que es respecti les normes d'aforament que s'estableixen pels establiments i es mantingui la distància de seguretat d'entre 1 i 2 metres. Segons explica el comú en un comunicat, es vol evitar aglomeracions a les entrades de les botigues, tenint en compte que s'haurà de fer la cua a la voravia. Així, amb l'entrada a la reobertura de la frontera i la tornada a l'activitat comercial a partir de dilluns, el comú considera necessària aquesta mesura, especialment pel Pas de la Casa, i s'estableix una sanció de 319 euros per a qui no ho compleixi.

La mesura ha sortit publicada aquest dimecres al BOPA i el comú la podrà revisar en funció de com evolucioni la pandèmia i s'acordin noves indicacions de protecció i seguretat. Tal com s'explica en el comunicat, el comú ja va esmentar que es prendria aquesta mesura durant la reunió del divendres passat que es va tenir amb els representants de les associacions empresarials. La voluntat és la de poder utilitzar l'espai públic com a element de dinamització comercial, però s'ha de fer amb les mesures i garanties de seguretat i d'acord amb l'evolució de la situació sanitària. A més, el comú també ha preparat un tríptic informatiu per als comerciants i un cartell amb les mesures de seguretat, per exposar als establiments i que es repartirà durant aquesta setmana.