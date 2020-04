Encamp prohibeix passejar amb gossos pels passejos de Mojàcar i de l'Alguer per mesures d'higiene

El comú d’Encamp va aprovar per unanimitat la setmana passada que, com a mesura d’higiene i salut, els gossos no podran passejar, temporalment, pels passejos de Mojàcar i l’ Alguer, per tal de “preservar al màxim les mesures d'higiene d'aquestes vies públiques”. Està previst que el decret que fixa aquesta prohibició temporal es publiqui al BOPA aquest dimecres.

Tal com informen des del comú, els agents de circulació, o els banders comunals, informaran d'aquesta mesura i recordaran als propietaris que incomplir aquesta norma pot suposar una sanció en base a l'ordinació d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia.

D'altra banda, cal destacar que la corporació comunal ha lamentat, a través de les xarxes, l' incivisme d’algunes persones que “embruten i se salten el confinament” i abandonen deixalles en zones com els Cortals. En aquest sentit, informen que cada dia a les sis del matí inicien el servei de neteja per “mantenir la parròquia neta i per evitar possibles contagis per la Covid-19” i lamenten que “malauradament” a més d’aquesta feina també han de fer la que es deriva d'actituds incíviques.