Encamp reparteix unes 1.200 racions d'escudella a la plaça dels Arínsols

El comú d'Encamp ha celebrat aquest diumenge la tradicional escudella de Sant Antoni a la plaça dels Arínsols. Un esdeveniment que ha congregat una gran quantitat de veïns del poble i en el qual s'han repartit al voltant de 1.200 racions. Segons ha confirmat la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, el canvi d'ubicació d'enguany es deu al fet que "estem acabant les obres de l'avinguda", ja que s'està duent a terme un tractament addicional que evitarà "que la brutícia passi a la pedra" i, per aquest motiu, s'ha decidit fer-ho tot just davant del comú.

Com a novetat, enguany s'ha introduït una escudella especial per als celíacs, una idea que la cònsol major va veure l'any passat a la Massana i que ha volgut implementar en aquesta ocasió a la parròquia que lidera. "Hem previst unes 50 racions i, a partir d'ara, mirarem de fer-ne més o menys per a pròximes edicions", ha indicat, posant en relleu que també s'ha comptat amb tortell i pa sense gluten per qui ho necessiti. Pel que fa als plats, en aquesta ocasió s'ha decidit que estiguin il·lustrats amb Santa Eulàlia, ja que "és una església important per a nosaltres i ho volíem reflectir al plat d'escudella".

Tot i que alguns escudellaires ja eren presents a les tres de la matinada a la plaça per començar a fer tots els preparatius, el cert és que les tasques van començar aquest dissabte, ja que les padrines més veteranes del poble i el personal de Cultura del comú van començar a preparar tots els ingredients amb la voluntat de deixar-los llestos per a ser cuinats. Així doncs, segons ha manifestat Àlex Arnó, un dels escudellaires que ja estava treballant des de primera hora, el primer que es fa és treballar el caldo; cap a les 11 del matí ha estat quan s'ha anat preparant tota la carn per tal de deixar-la llesta per a servir i, un cop han començat els tradicionals Encants de Sant Antoni, els escudellaires han afegit l'arròs i la pasta.

En total s'han fet cinc fogaines, de les quals "quatre són escudella i una és per al caldo de les mandonguilles", ha dit Arnó, recordant que per fer aquest esdeveniment possible han estat treballant al voltant de 30 persones. Cal recordar, a banda, que l'escudella al Pas de la Casa tindrà lloc el pròxim 26 de gener, a partir de les 13 hores, als voltants de l'església de Sant Pere, on està previst repartir unes 600 racions.