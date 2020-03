Encamp suspèn la facturació de taxes i impostos

Seguint les instruccions del Govern, el comú d'Encamp ha manifestat que tanca tots els serveis no essencials de la parròquia a partir d'aquest dimecres. En aquest sentit, el comú ha explicat a través d'un comunicat que l' atenció al públic es farà exclusivament per telèfon o per internet a través del portal de tràmits de la web del comú o del correu electrònic tramits@encamp.ad. En aquesta línia, només s'atendrà presencialment els casos urgents i inajornables que sol·licitin cita prèvia per telèfon. A banda, també suspèn la facturació de les diferents taxes i impostos mentre duri aquest període d'excepcionalitat i la part de la quota de les llars d'infants i de l'àrea de jovent serà abonada durant el tancament.

Tot i aquestes mesures, es mantindran aquells serveis bàsics i essencials com l'abastament d'aigua, la recollida de residus i els agents de circulació. També es mantindrà el servei de comunicació i l'atenció telefònica, tant a serveis generals com a afers socials. A més, des del comú han assegurat que el servei de neteja s'intensificarà. La resta de treballs seguiran en funcionament a través de telebrall en la mesura del possible. Pel que fa als concursos públics, inclosos els de personal, que encara no estaven publicats, se suspenen i s'allarga el termini de subministraments de concursos i peticions de preus ja efectuades. Aquestes mesures seran publicades al BOPA amb la seva concreció.

D'altra banda, als serveis que es troben tancats, s'hi afegeix el de la deixalleria comunal i el comú ha demanat que es respectin els dies i els horaris de retirada dels residus. Una altra de les noves mesures fa referència a les zones blaves i verdes, les quals, des d'aquest dilluns, estan exemptes de pagaments, i a més, els nous aparcaments Prat del Baró, al costat de l'edifici de l'antic Telecabina, i el del Torrent Estret, a la zona d'Hort de Godí, es posen en servei sense barreres.

Totes aquestes mesures han estat acordades per unanimitat per tots els representants polítics del comú, el qual ha afirmat que la junta de govern i les comissions que ja estan convocades es mantindran però que es desenvoluparan per mitjans telemàtics i amb la presència física mínima per garantir la legalitat.