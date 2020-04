Encara queden 2.000 temporers argentins a Andorra

El Govern segueix intentant que els milers de temporers que van quedar atrapats a Andorra a causa de la crisi del coronavirus, puguin tornar aviat a casa. En aquest sentit, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha avançat que aquest dijous un centenar d'argentins podran tornar al seu país, volant des de París. A aquest viatge cal afegir un altre que tindrà lloc l' 1 de maig des de Madrid per traslladar una vintena més de persones i un tercer el 2 de maig des de Barcelona i en què una trentena de persones podrien tornar a l'Argentina. Amb aquests retorns quedarien al país menys de 2.000 argentins.

El ministre també ha explicat que tres uruguaians van poder tornar al seu país el dimarts. Per a totes aquelles persones que encara queden al país, el Govern ha pres un seguit de decisions com per exemple que el permís de residència sigui vigent fins al 15 de maig, amb la qual cosa podran residir legalment al país i tenir cobertura sanitària. A més, s'ha decidit que el contracte de lloguer els sigui prorrogat fins que tinguin "la possibilitat real de retorn" al seu país o fins que el Govern ho decideixi.

Per poder gaudir d'aquesta pròrroga els temporers hauran de presentar al comú un seguit de documentació com una acreditació que no poden tornar al seu país; la documentació que certifiqui que podien treballar aquesta temporada passada i la còpia del contracte de lloguer que hagi acabat durant la crisi sanitària; a més, i de manera paral·lela, podran gaudir de l'exempció total o parcial del lloguer si demostren que "tenen dificultats reals" per poder fer front a aquesta despesa. Entre els diferents administracions han acordat que el Govern assumirà la cobertura de desperfectes que hi pugui haver a l'immoble mentre que els comuns assumiran els subministraments bàsics.



Des de l'executiu s'ha decidit també l'obertura aquest mes de maig, com ja és habitual, d'una nova quota de residències i treball de 450 autoritzacions, 351 de les quals de residència i treball i 99 per a transfronterers. Jover ha manifestat que s'ha cregut necessari poder obrir aquesta quota, que és inferior a les anteriors, en cas que certs sectors no puguin tenir perfils adequats però ha incidit en el fet que es demanarà a les empreses que primer contractin persones que es trobin inscrites al Servei d'Ocupació, una xifra que ha augmentat en el darrer mes.