L'Encuentro Cívico, una "oportunitat per a Andorra"

Andorra participa per primera vegada a l' Encuentro Cívico iberoamericà, una trobada a través de la qual les entitats cíviques de l’espai iberoamericà poden fer arribar la seva veu a la Cimera de caps d’Estat i de Govern que Andorra acollirà l’any que ve. Aquesta participació es plasma no només des del vessant institucional sinó que dues entitats andorranes han pres tant en les reunions prèvies com en l'Encuentro Cívico que es desenvolupa entre aquest dilluns i dimarts de manera telemàtica. Tal com ha posat en relleu el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, aquesta participació és “una oportunitat per a Andorra” i per a les entitats “actuals i futures” ja que podran “teixir llaços d’unió amb l’espai iberoamericà”.

Els objectius sota els quals es desenvolupen aquests dues jornades de treball han de servir, tal com ha exposat Pons, per “donar a conèixer la veu de la societat civil” que ha dut a terme un treball previ per consensuar un manifest final. Segons ha subratllat Pons, fruit d’aquests treball duts a terme per les entitats sorgeix un text que “emana” de la societat civil i que serveix per recollir les seves “reclamacions”.

Cooperand amb llatinoamèrica i l’associació de residents mexicans Mexand són les dues entitats andorranes que prenen part en aquestes reunions. Per tant, es tracta d’una associació de cooperació internacional amb llatinoamèrica i una que representa els residents a Andorra, és a dir, dues entitats amb les quals, segons Pons, es pot “traslladar una visió d’Andorra” i de la seva “multiculturalitat” als altres representants de la societat civil iberoamericana.

De manera paral·lela al manifest final també s’elaborarà un pla de treball que, tal com ha recordat el secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, és fruit del treball que les entitats duen a terme entre cimera i cimera.