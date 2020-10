Primer va ser el cribratge i ara una enquesta. L'objectiu, fer un seguiment epidemiològic de la comunitat educativa perquè el curs es pugui desenvolupar amb normalitat durant la pandèmia. Així, els ministeris de Salut i d'Educació i Ensenyament Superior han enviat una carta als pares de l'escola andorrana en què els agraeix la participació en el cribratge del virus SARS-CoV-2 que es va realitzar del 3 al 13 de setembre. Amb aquesta iniciativa, asseguren, s’ha iniciat el curs escolar d’enguany amb "una major seguretat, minimitzant el risc de transmissió del SARS-CoV-2, gràcies a la informació objectiva que ens aporten les tècniques serològiques i de diagnòstic molecular que tenim a disposició", explica la missiva signada pels dos ministres: Joan Martínez Benazet i Ester Vilarrubla.

Encara que l’impacte de la infecció pel SARS-CoV-2 en infants i joves és "molt menor" que el que té en adults, és "fonamental" tenir un sistema de detecció i aïllament per prevenir la propagació del virus, afirmen des dels ministeris competents. Per aquest motiu i paral·lelament al cribratge, Salut i Educació han elaborat una enquesta, " voluntària i confidencial", per tal de valorar un seguit de dades epidemiològiques i clíniques que han de contribuir a augmentar el coneixement científic sobre el comportament de la Covid-19 i la resposta immunitària en infants, joves i tot el personal docent.

L'enquesta consta de diversos apartats. D'entrada hi ha els criteris d'inclusió (signatura del consentiment) i, a partir d'aquí, continua amb les dades generals de filiació i contacte, els antecedents farmacològics, els antecedents i dades clíniques rellevants, els símptomes actuals, les dades epidemiològiques rellevants, el contacte amb casos de Covid-19, les característiques de l'escola i les activitats extraescolars. "A partir de les vostres respostes podrem tenir una informació més àmplia de la situació actual de la infecció per SARS-CoV-2 en la comunitat educativa. L’objectiu és poder millorar de forma continuada els sistemes de prevenció que permetin una escola més segura", afirmen des del Govern.