Enrenou per l’aglomeració de públic al Punt de Trobada durant la liquidació total

Les xarxes bullen amb els darrers dies d’obertura del Punt de Trobada. La campanya publicitària anunciant la liquidació total al centre comercial lauredià i la publicació d’un contundent text de comiat al perfil del Punt a Facebook no han passat desapercebudes per la clientela. Mostres d’agraïment després de 30 anys de servei, però també crítiques per l’elevada afluència de públic, en ocasions, sense les preceptives mesures sanitàries.

Així ho denuncien a les xarxes nombrosos usuaris que alerten que l’aglomeració de persones no garanteix una compra segura. En aquest sentit, un usuari explica que “vaig posar-hi els peus divendres i tal com vaig entrar, vaig sortir. Ni distàncies de seguretat, l’aforament ni en parlem, allà tothom remena i toca tot el que es pot tal i com ho han posat ara. Un niu de Covid acollonant, llavors passa el que passa i no ho entenem”, relata en una publicació a Facebook un dels clients. Un altre diu “dona molt a pensar, ens tanquen bars, restriccions restaurants, mascaretes, gels, TMA... però corre al Punt a comprar, a fer cues i tocar tot i sense ventilació”.

D’altra banda, la publicació que el mateix Punt de Trobada ha fet en el seu canal de Facebook, ha rebut centenars mostres de suport, especialment dirigides als treballadors. Nombrosos clients espanyols lamenten el tancament del que consideren “parada obligatòria” quan visitaven Andorra. En aquest sentit, un usuari diu “la meva solidaritat, pels que hi viuen, pels que hem viscut algun temps a Andorra i pels milers de visitants el Punt de Trobada és part indiscutible de les nostres vides, dia trist”. Un altre internauta explica “s’endú els millors records de la meva infància, junts amb els de la meva família, gràcies per tot, els meus pares sempre hi anaven i ens portaven als meus germans i a mi, una família trencada avui en un dia per una tragèdia, però quedaran els millors anys de la nostra vida per sempre i també junts a vosaltres aquells anys feliços”.

