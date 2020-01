Ensurt a l'Estadi Comunal

Cap a les nou del matí, un treballador del comú d' Andorra la Vella ha detectat que dins d'una sauna dels vestidors de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila hi havia molt fum. El mateix treballador comunal ha provat de ventilar la zona, cosa que li ha comportat ser atès pels serveis mèdics per inhalació de fum. A l'incident s'ha desplaçat una dotació del Cos de Bombers, que ha actuat ràpidament. La instal·lació comunal no s'ha aturat en cap moment i els usuaris poden fer-ne ús amb tota normalitat.

Segons ha informat el comú d'Andorra la Vella, les saunes de l' Estadi Comunal fa dos anys que estan tancades al públic, per la qual cosa es desconeixen les causes que han originat l'incident, tot i que tot apunta a un "possible reescalfament del sistema elèctric".