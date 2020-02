Ensurt en un revolt de la carretera de l'Aldosa

La carretera de l’ Aldosa, a la Massana, ha estat l’escenari aquest dilluns a les dotze del migdia d'un accident en què no s’han hagut de lamentar ferits, tot i que sí danys materials. Els fets han tingut lloc en el revolt de la carretera situat tot just en l’encreuament amb les urbanitzacions ‘El Cortalet’ i ‘El Bosquet’. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat efectius dels bombers, que no han hagut d’intervenir ja que no hi ha hagut ferits, i no ha estat necessària la intervenció de la policia. Només s’ha vist implicat en l’accident un vehicle que ha patit danys materials. Tot sembla indicar que el conductor hauria perdut el control del vehicle. Cal recordar que aquesta és una carretera molt freqüentada per camions.