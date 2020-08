Entitats socials i culturals lauredianes es reparteixen 124.000 euros

El comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat un total de 124.068 euros en subvencions per a les entitats socials i culturals de la parròquia. D'aquesta manera, les socials rebran 63.100 euros mentre que les culturals percebran 60.968. Tal com informen des de la corporació comunal, es dona la circumstància que les associacions culturals han acordat amb el comú una rebaixa dels diners percebuts. De fet, es posa en relleu que va ser una proposta de les mateixes entitats tenint en compte que la pandèmia ha fet que moltes de les propostes que tenien previstes no es duguessin a terme.

Del total de beneficiàries d'aquestes subvencions la que rep una quantitat més elevada és la ludoescola, 57.000 euros. En segon lloc, trobem l' Esbart Laurèdia, que rebrà per a aquest 2020 la xifra de 36.510 euros. La colla gegantera, amb 10.233 euros és la tercera amb una dotació més elevada.

Tal com sortia publicat aquest passat dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) la segona entitat social que rep més diners és Càritas parroquial, concretament 4.500 euros. L' associació de pares i mares de l'escola francesa en percep 800, la mateixa quantitat que la junta de l' escola andorrana de maternal i primera ensenyança.

Pel que fa a les associacions culturals, 9.450 euros aniran a parar a la Coral Rocafort; 4.775 als Petits Cantaires Lauredians i la colla castellera no rep, aquest any, cap import en el marc d'aquestes subvencions.