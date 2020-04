Entra en vigor la llei òmnibus i la llei per declarar l'estat d'alarma

La llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, més coneguda com a llei òmnibus, i de la qual deriven, entre d’altres qüestions, les ajudes per a les empreses i autònoms, ha estat publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) després de la seva promulgació per part dels dos coprínceps. La seva entrada en vigor està fixada per a aquest dimecres mateix, data de la seva publicació. En el mateix BOPA surt es publica, també, la llei dels estats d’alarma i d’emergència, aprovada pel Consell General el mateix dia que l’anterior, i que entrarà en vigor aquest dijous.



Cal recordar que els dos textos van ser aprovats en la sessió de Consell General del 23 de març, que va estar marcada pel consens de tots els grups parlamentaris a l'hora de donar suport als dos textos. De la llei de mesures urgents se'n deriva una injecció de 200 milions d’euros d’ajudes a les empreses i als autònoms i també exoneracions dels lloguers dels locals o salaris per als pares i mares que hagin de tenir cura dels fills. També es recull que el Govern es fa càrrec de la quota patronal de la CASS i, pel que fa als autònoms, la possibilitat d'acollir-se a una rebaixa de la quota i cotitzar tan sols el salari mínim. A més, l’executiu es fa càrrec, tal com fixa la llei, del 66% de la baixa de totes les persones malaltes pel coronavirus i s’atorga la cobertura al 100% per al personal sanitari.



Pel que fa al text sobre els estats d’alarma i emergència, cal destacar que a través de la declaració del primer, es limitaria la lliure circulació de persones, la lliure entrada i sortida del país i també la propietat privada. Des de l’executiu s'ha manifestat, en diferents ocasions, que aquesta declaració només s'aplicaria en cas que les mesures dictades des de l’inici de la crisi sanitària no fossin suficients i que el text s’impulsava amb la intenció de disposar de les eines necessàries si calgués activar aquests mecanismes. Pel que fa a l'estat d'emergència, és aplicable en casos en què es pugui veure afectada la convivència democràtica.