Entra en vigor la prohibició de vendre tabac mentolat a Espanya

La prohibició de comercialitzar productes de tabac mentolat a Espanya ja és efectiva des d'aquest dimecres. El ministeri de Sanitat espanyol ha recordat que aquest fet és a conseqüència de la finalització de la moratòria establerta per la Unió Europea (UE) per fabricar, distribuïr i vendre cigarretes i tabac de caragolar amb aquest aroma característic. Aquests sabors i aromes, apunta el ministeri, incrementen l'atractiu del producte i existeix la falsa percepció que són més saludables o menys perjudicials que la resta de tabac. A més, afavoreixen la introducció de nous consumidors, sobretot joves, i dificulten la possibilitat de deixar-ho. Aquest tipus de productes tenien una quota de mercat d'entre el 2 i el 3% a la península i propera al 10% a les Canàries.

El mentol serveix per emmascarar el sabor amarg del tabac. A més, té un efecte anestèsic i és capaç d'adormir la boca i la gola. També té propietats refrescants de les mucoses, amagant així l'efecte irritant, la picor i congestió que provoca el fum. D'altra banda, també té un efecte dilatador dels alvèols pulmonars, provocant una absorció més ràpida de la nicotina del tabac, augmentant el potencial d'addició del producte en el seu conjunt.

Pel que fa a Andorra, cal recordar que el president de la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT), Raül Calvó, ja va assegurar a finals del mes de febrer que "Andorra no es regeix per les lleis de la UE" i, per tant, aquesta mesura no afecta els comerços de tabac locals. D'altra banda, Calvó va assegurar que aquesta situació esdevé una "oportunitat de negoci" per als comerciants, malgrat que "el nínxol de mercat de consumidors és molt reduït".