Envia una carta al Govern demanant que li deixin comprar gots i plats

L’Alba ha fet arribar una carta al Govern d’Andorra en la que demana poder accedir a determinats objectes que necessita per al dia a dia. En la missiva, que també ha fet pública a les xarxes, aquesta jove explica que “m’estic trobant amb una sèrie de problemes que penso que el Govern hauria de poder resoldre”.

Detalla que alguns estris de cuina, com motlles, gots i plats, se li han trencat i en necessita de nous. “Quan he anat a l’Andorra 2000 a comprar no me’ls han volgut vendre”, lamenta, d’acord amb les restriccions fixades per decret. Explica que per poder fer teletreball necessita tinta d’impressora i fulls, i afegeix que al tenir nens a casa li agradaria comprar llibres i jocs per tal que no es passin tanta estona davant el televisor.

L’Alba demana al Govern que revisi els protocols. “Tot i que el comerç hagi d’estar tancat, per què no autoritzeu que els mateixos comerços puguin fer venda 'online' de certs productes?”, pregunta, i exclama que “hi ha coses que la gent necessita i no es pot esperar dos mesos a comprar!”. Acaba la missiva demanant el que fa uns dies sol·liciten altres veus a les xarxes: que s’estableixin pautes perquè els ciutadans puguin comprar 'online' i rebre la mercaderia a domicili aprofitant els serveis de lliurament que actualment operen per repartir aliments, productes de neteja i petits consumibles de papereria.