Enxampada conduint amb 2,18 g/l al migdia perquè té un accident amb danys materials

De la dotzena de detencions practicades aquesta darrera setmana, entre el 22 i el 28 de juny, pel cos de Policia, en destaca la d'una dona de 41 que va ser sotmesa al control perquè va patir un accident amb danys materials a la carretera d'Aixirivall, a Sant Julià de Lòria. Els agents van procedir a detenir-la perquè va quadruplicar la taxa permesa, i va donar 2,18 grams d'alcohol per litre de sang. L'accident es va produir a dos quarts d'una del migdia.

Tota la resta de detencions per delictes contra la seguretat del trànsit, per donar positiu en els controls d'alcoholèmia, tenen com a detingut un perfil similar: excepte tres dones, la resta són homes, d'entre 25 i 50 anys que són aturats en un control rutinari entre les 23h i les 05 de la matinada.

De la resta d'arrestos, en destaca el d'un home de 37 anys, per amenaçar tant la seva parella durant una discussió, com a dos joves que s'hi interposen per evitar una possible agressió. L'home es treu un martell d'un cinturó amb la intenció d'atemorir-los. Tot plegat passa a la via pública i en presència del fill menor de la parella. Encara sobre aquesta detenció, la policia afegeix que l’interessat es desplaça al lloc amb el seu vehicle, i aquest presenta clars símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques, i en el pertinent control aquest dona un resultat de 2,18 g/l.