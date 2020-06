Enxampat conduint a mitja tarda i sextuplicant el límit d'alcohol permès

Des que es va donar per acabat el confinament, el llistat de detencions que cada setmana facilita el cos de Policia conté més d'una desena d'infraccions al volant. La majoria per superar el límit legal permès per les autoritats, que és de 0,5 grams d'alcohol per litre de sang. Dimecres passat, a les 19.38h, un home resident de 36 anys va ser arrestat pels agents en un control rutinari, i va donar un resultat positiu en la prova d'alcoholèmia de 3,04 g/l. Això son sis vegades el topall establert.

La d'aquest resident és una de les 12 detencions que ha practicat la policia durant aquesta darrera setmana, entre el 15 i el 21 de juny. De la dotzena d'arrestos, la majoria (10) corresponen a homes i tenen lloc de matinada, en la franja que va de la 1 a les 4. Tot i que també n'hi ha quatre, com la ja esmentada, de conducció per sobre del límit permès durant la tarda. Dues de les detencions han tingut lloc com a conseqüència d'accidents amb danys materials.

De l'informe difós per la Policia també cal destacar una suposada agressió masclista. Aquest passat dissabte al migdia, a Encamp, un home resident de 38 anys ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractament en l’àmbit domèstic, després que els agents fossin requerits pel servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, ja que una dona hauria estat agredida per la seva parella.