Enxampat un home de 75 anys al volant amb un positiu amb risc de coma etílic

La policia ha detingut aquesta darrera setmana 16 conductors que sobrepassaven el límit d'alcohol en sang. Una xifra d'arrestos que s'assimila a les anteriors de la pandèmia. Entre els subjectes detinguts hi ha un home de 75 anys, que en un control rutinari efectuat aquest dissabte, minuts abans de les 22h, va donar un positiu de 2,62 grams d'alcohol per litre de sang. Si bé és cert que cada metabolisme processa l'alcohol de manera diferent, i que hi ha variables que atenuen l'alcohol en sang, com la ingesta d'aliments, entre els metges hi ha consens per afirmar que amb 3 g/l hi ha risc de patir un coma etílic.

De les 16 detencions per delictes contra la seguretat del trànsit, aquesta setmana es detecta una variació, en comparació amb les anteriors. I és que el perfil de conductors que dona positiu sol ser el d'home, jove i durant la matinada. Des que s'ha acabat el confinament, aquest perfil no ha canviat pel què fa al gènere (perquè la majoria de detinguts són homes) però sí que ha canviat en quant a la franja d'edat i horària. Els positius ara són persones més grans, d'entre 30 i 70 anys, i les franges horàries estan molt més repartides. Destaca, per exemple, un positiu d'un resident de 37 anys, que dona 1,92 g/l a tres quarts de 9 del matí. Pel què fa a l'edat, hi ha cinc detinguts que tenen més de 60 anys.