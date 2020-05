Enxampats fent una barbacoa a Arinsal

La policia ha identificat aquest diumenge al vespre un grup de persones fent una barbacoa a Arinsal tot i les restriccions de confinament que hi ha al país arran de la crisi sanitària per la Covid-19. Així, els agents van procedir a aturar als autors de la barbacoa i van fer apagar el foc. En aquest sentit, el Servei de Circulació del comú de la Massana també va intervenir per precintar el lloc dels fets i ara estudia la possible obertura d'un expedient administratiu als implicats.

Cal recordar que les úniques excepcions per poder sortir de casa només són per passejar i practicar esport de manera solitària o amb el nucli familiar cada dos dies, i en cap cas, es permeten les trobades o les reunions amb amics o familiars. Així, des del Cos de Policia reclamen més responsabilitat als ciutadans.