Èric Jover i Iago Andreu acaten

L'actual ministre de Finances i portaveu del Govern, Èric Jover, i el gerent de la CEA, Iago Andreu, han publicat aquest dimecres al vespre el tuit al que estaven obligats per la sentència del Tribunal de Corts, que els condemna a pagar 2.500 euros més les costes del procés, per haver inclós, en una piulada de fa poc més d'un any, els termes “colla de bandolers” i “xusma” en al·lusió als germans Cierco.



"Era una època molt marcada encara per la crisi de BPA en la qual van aparèixer moltes notícies falses en contra del Govern d'Andorra", ha indicat Jover, qui ha afegit que a més es trobaven en el context preelectoral i algunes d'aquestes notícies falses "acusaven el cap de Govern d'haver acceptat suborns pel tema del casino". Cal recordar que la resolució de primera instància de la Batllia va ser diferent, ja que es va desestimar la demanda que havien interposat els germans Cierco i els condemnava a pagar els costos judicials. Tot i així, Jover s'ha compromès a acceptar la sentència i ha declarat que "segurament les meves formes no van ser les adequades".





Per sentència del TSJ (Sala Civil) s’ha declarat que l’expressió “colla de bandolers” que vaig utilitzar en el meu tuit de 5/2/19 per referir-me als Srs. Higini i Ramon CIERCO NOGUER atempta contra el seu honor i he estat condemnat a indemnitzar-los en 2.500€ més costes.





— Eric Jover (@JoverEric) July 1, 2020