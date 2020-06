Escaldes-Engordany desaconsella l'ús de guants a les botigues

El comú d’Escaldes-Engordany ha estat el primer en prendre consciència de la contaminació que està generant al país l’ ús massiu de guants i mascaretes i ha engegat la campanya ‘Protegim el medi ambient’ per demanar als ciutadans que vetllin per la neteja de la parròquia. En un acte aquest dijous on eren presents la consellera de Medi ambient, Cèlia Vendrell, la cap de Medi Ambient, Isabel Roger, i la inspectora de Medi Ambient, Montse Sánchez, s’ha fet una crida als botiguers perquè deixin d’oferir guants als seus clients a l’entrada dels establiments, o en cas contrari, que tinguin els recipients de la brossa a l’interior del local per evitar que amb un cop de vent acabin llençats pels carrers. “Els guants donen una falsa seguretat que acaba provocant un major risc de contagi. Des del comú, som partidaris de que els comerciants tinguin només gel hidroalcohòlic i es faci servir a l’entrada i sortida de la botiga; en el cas dels grans establiments, en podrien tenir repartits per sectors i recordar el seu ús a través d’un altaveu”, ha defensat la consellera Vendrell. Tal com ha explicat, “les proves al laboratori que s’han fet amb superfícies de metall, plàstic o en aliments, s’han dut a terme amb càrregues virals molt altes, i al dia a dia no hi ha aquesta càrrega; el risc de contagi d’una persona amb mascareta és infinitament baixa en aquests casos”.

Segons ha assegurat Vendrell, de manera informal, han contactat amb el ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè la seva iniciativa de deixar d'utilitzar guants als comerços es faci extensible a la resta del país amb un missatge “contundent” per part de l’executiu per frenar “no només un risc de contagi sinó l’augment de contaminació que estem veient”. “Fa uns dies el ministre Benazet va dir que per sortir a passejar no calia portar guants; nosaltres anem més enllà i diem que tampoc fan falta per a les botigues”, ha puntualitzat Vendrell.

Durant la presentació, s’ha exemplificat la problemàtica amb diverses fotografies de la vall del Madriu o dels Vilars on clarament es podia comprovar l’increment de contaminació dels espais naturals amb guants i mascaretes abocats a la natura. “Som conscients que al carrer sovint els guants acaben a terra per culpa del vent, però a les muntanyes es tracta d’algú que no ha estat pendent de guardar-los bé a la butxaca o directament els ha llençat a terra”, ha dit la consellera.

Llença’m on toca

Amb l’objectiu de fer extensible la campanya a grans i petits, el comú ha presentat la imatge de dues mascotes, un guant i una mascareta personificats, que serviran per visualitzar l’objectiu de minimitzar els residus que es generen arrel de la protecció contra la Covid-19. Les mascotes, que sempre aniran acompanyades de l’eslògan ‘Llença’m on toca’, encara no tenen nom i seran els ciutadans, a través de les xarxes socials, qui els escolliran.

Els cartells que se’n derivin es repartiran per tots els comerços en un porta a porta, que ja s’està realitzant, en el qual la inspectora Montse Sánchez recorda als comerciants l’ ús correcte dels elements de protecció i els anima a deixar d’oferir guants. “Ens hem trobat casos en què, a més, els botiguers estan llençant els guants al contenidor groc quan aquest tipus de residu ha d’anar al contenidor de rebuig, ja que aquest plàstic va a la planta incineradora per generar energia”, ha comentat Sánchez.

Per la seva banda, la cap de Medi Ambient, Isabel Roger, ha recordat que l’objectiu del comú per a aquest any és reduir al màxim l’ús del plàstic, i “aquest objectiu no el perdem de vista”. Descarten un increment del personal de neteja perquè “es tracta de conscienciar la població, no que pensin que, com algú ja ho recollirà, ho podem deixar a terra”, ha afirmat Roger.

Més enllà de la pandèmia, el comú té la intenció d’estendre la campanya per conscienciar la població a no abocar llaunes i altres elements a la natura i, si fes falta, crear noves mascotes per reforçar el missatge.