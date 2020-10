Escaldes-Engordany destina un milió d'euros a prestacions socials

El comú d’Escaldes-Engordany destinarà fins a finals d’any un milió d’euros a prestacions socials. Es tracta d’unes ajudes en les quals s’han volgut “contemplar totes les casuístiques” i que aniran destinades a diferents necessitats com ara l’habitatge, l’alimentació, suport a la llar o bons per a material esportiu i cultural per als infants. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que es tracta “d’una partida molt important” però que s’ha cregut necessària tenint en compte la situació actual causada per la Covid-19. Aquests ajuts es podran començar a demanar a partir de la setmana vinent i es regularan per una ordinació que serà aprovada aquest dijous en consell de comú. “És una ordinació ambiciosa, viva i que esperem que respongui a les necessitats”, ha subratllat Gili.

Per articular aquestes prestacions es crea el departament d’Acció Social i també un punt d’informació a tràmits del comú, de tal manera que les persones que ho necessitin puguin obtenir la informació necessària. Tal com ha explicat la consellera de Gent Gran, Infància i Recursos Humans, Magda Mata, s’ha format una persona de tràmits per poder fer aquesta atenció i derivació i es contracta una treballadora social. Les prestacions que es deriven de l’ordinació que el comú aprovarà aquest dijous volen ser “dinàmiques i modulables” i, d’aquesta manera, tot i que ara s’han previst diferents modalitats no es descarta que es vagin adaptant en funció de les necessitats que es vagin copsant. Mata ha avançat algunes de les tipologies d’aquests ajuts. Així, hi haurà bons per a l’alimentació que, a més, es vol que siguin bescanviables al comerç de la parròquia per afavorir també el teixit empresarial; bons per a ajudes a la llar pensats per a les persones grans que viuen soles i que necessiten un cop de mà amb la neteja de la llar; també s’han previst ajudes per a l’ habitatge i diferents prestacions per ajudar a l’emancipació dels joves i per als infants hi haurà bons per a material esportiu i cultural, i també per a les activitats esportives i culturals, a més d’ajudes per a classes de reforç. Mata ha manifestat que la voluntat és que el procediment per poder obtenir una d’aquests ajudes sigui “àgil i ràpid” i els beneficiaris seran les persones que viuen a la parròquia. Tot i que s’han establert uns topalls màxims, s’analitzaran els casos de manera individualitzada i per atorgar-les es tindran en compte barems com els ingressos, les despeses i el que queda a la família o persona per passar el mes. En aquest sentit, no es faran servir els criteris que s’apliquen en els ajuts socials del Govern (el LECS) i també és previst que puguin ser cumulatius, és a dir, que si una persona ja percep una ajuda per a l’habitatge del Govern, el comú també li en pugui donar una altra si en té necessitat, ja que aquestes prestacions que percebi es computaran com ingressos.

Amb les demandes que es rebin la voluntat de la corporació és crear uns “ indicadors de benestar social” ja que han posat en relleu que un dels problemes és que a hores d’ara no es compta amb dades que puguin servir, per exemple, per quantificar quantes famílies tenen dificultats. És per aquest motiu que Gili ha destacat que és complicat saber quantes demandes rebran i s’ha mostrat confiada que amb el milió destinat es pugui “arribar a moltes persones”. En aquest sentit, Mata ha detallat que durant el confinament es van detectar algunes necessitats, com per exemple les d’una quinzena de persones grans sense suport familiar i amb una xarxa social escassa i per a les quals està pensada l’ajuda de suport a la llar. I també ha estat “claríssima”, ha destacat Gili, l’ajuda que va destinada a l’habitatge.

Aquesta partida d’un milió d’euros surt de la borsa de 2,5 milions que la corporació comunal va reservar al pressupost del 2020 per fer front a les necessitats que es poguessin derivar de la crisi sanitària. I la cònsol major ja ha avançat que més enllà d’aquestes prestacions socials la setmana que ve s’anunciaran les ajudes que es volen destinar a les empreses i per a les quals hi ha prevista una partida de 600.000 euros.

La cònsol major escaldenca ha defensat que el que és necessari ara com ara són ajudes immediates i ha afegit que accions com la que ha impulsat l’executiu de modificació de la llei del sòl per a la rebaixa de la cessió al 0% si l’habitatge va destinat al lloguer són “ajudes de cara al futur” i que “no forçosament resolen el problema immediat”.