Escaldes dona suport a l'equip de capacitats especials del MoraBanc

El BC MoraBanc Andorra, representat pel seu president, Gorka Aixàs, i el comú d’Escaldes-Engordany, de la mà del cònsol menor, Joaquim Dolsa, han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats.

L'acord, signat per a l’exercici 2020-2021, ve a formalitzar els àmbits de col·laboració entre les dues entitats, destacant el patrocini per part del comú de l’equip de capacitats especials del club de bàsquet, formant part així del nom de l’equip, BC MoraBanc Escaldes-Engordany. L’equip de capacitats especials tindrà com a seu dels seus partits el pavelló del Prat Gran.

D’altra banda, el primer equip del MoraBanc celebrarà, al mateix pavelló del Prat Gran, un partit amistós en el marc del Trofeu Escaldes-Engordany. També es durà a terme, al mateix recinte, el partit benèfic i d’exhibició Champions per Unicef que comptarà amb la participació de personalitats del país i esportistes de renom.